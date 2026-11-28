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हल्द्वानी। अनाज की ट्रेडिंग करने वाली बड़ी फर्म से धोखाधड़ी और मक्का की आपूर्ति न करने वाली दिल्ली के शिव शक्ति ट्रेडर्स के संचालक पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मक्का की खरीद-फरोख्त के नाम पर पीड़ित कारोबारी को 4.77 करोड़ रुपये की चपत लगाने का आरोप है।किच्छा स्थित एथेनॉल कंपनी मां शीतला वेंचर्स लिमिटेड का प्रधान कार्यालय हल्द्वानी के रामपुर रोड में है। कंपनी का दिल्ली के शिव शक्ति ट्रेडर्स के बीच मक्का आपूर्ति की तय दर को लेकर विवाद चल रहा है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शिव शक्ति ट्रेडर्स के संचालक राजेश कुमार और उनके पुत्र शुभम कुमार ने सहमति के बावजूद 7950 मीट्रिक टन मक्का की आपूर्ति नहीं की। मजबूरी में दूसरी फर्माें से महंगे दाम पर इसकी खरीद करनी पड़ी। आरोप है कि दोषी फर्म के संचालक अब पीड़ित पक्ष को धमका रहे हैं।22 हजार रुपये प्रति टन रेट मांगने से बढ़ा विवाद-मां शीतला वेंचर्स के तुषार अग्रवाल की ओर से 17 नवंबर को दी तहरीर में कहा गया है कि 20 फरवरी 2026 को शिव शक्ति ट्रेडर्स को 19 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 13,250 मीट्रिक टन मक्का आपूर्ति का पर्चेज ऑर्डर दिया गाय। फर्म ने 5221.173 मीट्रिक टन मक्का की आपूर्ति की। शेष 7950 मीट्रिक टन के लिए 22 हजार रुपये प्रति टन की मांग की जाने लगी। बाद में 27 मई को दोनों पक्षों के बीच 20,800 रुपये प्रति टन की दर पर सहमति बनी और क्रयादेश संशोधित किया गया लेकिन इसके बाद भी आपूर्ति नहीं हुई।फोन पर रकम वसूलने की धमकी दीतहरीर में आरोप लगाया गया है कि 29 सितंबर को फर्म ने ई-मेल कर शेष मक्का की आपूर्ति 22 हजार रुपये प्रति टन की दर से करने की बात कही। वहीं, पांच अक्तूबर को फर्म मालिक राजेश कुमार ने फोन कर 4.77 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की धमकी दी।कोट-दो फर्माें का विवाद सामने आया है, इनमें एक फर्म की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंधित कोतवाली पुलिस को जल्द जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 9 हरबंश सिंह एसपी सिटी-18 हजार की साइबर ठगी में 1.80 लाख रुपये हो गए दर्जहल्द्वानी। साइबर ठगों ने मोबाइल फोन हैक कर फोन-पे के माध्यम से 18 हजार रुपये निकाल लिए। इस मामले में काठगोदाम कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चीनू राम निवासी अमृतपुर भीमताल ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि बीती 12 नवंबर को उनका मोबाइल फोन हैक हो गया था। इसके बाद फोन-पे के माध्यम से 18 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, शिकायत दर्ज करते समय रकम गलती से 1.80 लाख रुपये अंकित हो गई। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को अवगत कराया कि उसके साथ 18 हजार रुपये की ही धोखाधड़ी हुई है।