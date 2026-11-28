विज्ञापन





रामनगर। रानीखेत रोड पर रोडवेज बस और डंपर की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में छह वर्षीय बच्ची सहित सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। यह घटना सुबह 10:30 बजे हुई जब रोडवेज की बस रामनगर डिपो से रोहतक के लिए रवाना हुई थी। डिपो से करीब दो सौ मीटर आगे बढ़ते ही सामने से आ रहे एक डंपर से बस की टक्कर हो गई। घायलों में रोहतक निवासी कुंवर सिंह (49), होम सिंह (50), रामनगर निवासी नाजिम (32), माया बेलवाल (50), नवीन चंद्र (65) और छह वर्षीय दृष्टि शामिल हैं। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है।