विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वॉलीबाल और बैडमिंटन में राजकीय आईटीआई हल्द्वानी की टीम ने प्रथम और द्वितीय दोनों स्थानों पर विजय प्राप्त की। 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, शतरंज में राजकीय आईटीआई हल्द्वानी के प्रशिक्षार्थियों ने प्रथम, द्वितीय दोनों स्थानों पर सफलता अर्जित की। गोला फेंक में आईटीआई बिंदुखत्ता के प्रशिक्षार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खो-खो में आईटीआई कालाढूंगी प्रथम और राजकीय आईटीआई हल्द्वानी द्वितीय स्थान पर रही। रस्साकसी में आईटीआई बिंदुखत्ता ने पहला और जॉब प्राइवेट आईटीआई द्वितीय रही।महिला वर्ग में अन्य किसी संस्थान से महिला प्रशिक्षार्थियों की ओर से प्रतिभाग न किए जाने के कारण समस्त खेलों में राजकीय आईटीआई हल्द्वानी की छात्राओं को विजेता घोषित किया गया। इस अवसर पर नोडल प्रधानाचार्य नितिन कुमार शर्मा ने सभी विजेता व प्रतिभागी प्रशिक्षार्थियों को बधाई दी। विजेता प्रशिक्षार्थी अब मंडलीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।शनिवार को आईटीआई अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह होगा।