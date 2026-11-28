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हल्द्वानी। चिकित्सक दंपती के बेटे की शुक्रवार को रानीबाग चित्रशिला घाट पर गमगीन माहौल में अंत्येष्टि की गई। शवयात्रा में परिजनों के साथ ही डाक्टर, नगर निगम और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मुखानी कोतवाली क्षेत्र निवासी पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी के 15 वर्षीय बेटे का शव बृहस्पतिवार की शाम घर के अंदर रेलिंग पर जंजीर से लटका मिला था। परिजन उसे तुरंत फंदे से उतार अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान चिकित्सक दंपती भी मोर्चरी में मौजूद रहे। यहीं किशोर की अंतिम यात्रा चित्रशिला घाट को रवाना हुई। किशोर का बड़ा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। संवाद