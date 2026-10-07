कालाढूंगी: स्यात नवोदय विद्यालय के पास पेड़ पर दिखा तेंदुआ, क्षेत्र में हड़कंप; छात्रों और अभिभावकों में चिंता

कालाढूंगी में विकासखंड कोटाबाग के स्यात नवोदय विद्यालय के पास तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ विद्यालय के समीप एक पेड़ पर दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

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तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने सतर्कता बरतने की अपील की है। विद्यालय के आसपास तेंदुआ देखे जाने से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की निगरानी करने की मांग की है।