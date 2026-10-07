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कालाढूंगी: स्यात नवोदय विद्यालय के पास पेड़ पर दिखा तेंदुआ, क्षेत्र में हड़कंप; छात्रों और अभिभावकों में चिंता

Wed, 07 Oct 2026 04:15 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Wed, 07 Oct 2026 04:15 PM IST
सार

कालाढूंगी के विकासखंड कोटाबाग स्थित स्यात नवोदय विद्यालय के पास एक पेड़ पर तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तेंदुए की मौजूदगी से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में चिंता है। 

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A leopard was spotted on a tree near Navodaya Vidyalaya Kaladhungi
स्यात नवोदय विद्यालय के पास पेड़ पर दिखा तेंदुआ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कालाढूंगी में विकासखंड कोटाबाग के स्यात नवोदय विद्यालय के पास तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ विद्यालय के समीप एक पेड़ पर दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

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तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने सतर्कता बरतने की अपील की है। विद्यालय के आसपास तेंदुआ देखे जाने से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की निगरानी करने की मांग की है।

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