देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए राजतंत्र और धर्मतंत्र दोनों का जागरण आवश्यक है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण ही जन्मशताब्दी समारोह का मूल उद्देश्य है। इस समारोह में विश्वभर के 40 देशों के करीब 24 हजार से अधिक परिजन हरिद्वार पहुंचेंगे।

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डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि राजतंत्र समाज को व्यवस्था और दिशा देता है। धर्मतंत्र उसे नैतिकता, संवेदना, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना से समृद्ध करता है। माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी और अखंड दीप शताब्दी समारोह पांच दिवसीय कार्यक्रमों की शृंखला है। इसमें तीन दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हो चुका है। दिल्ली का आयोजन राजतंत्र को जागृत करने पर केंद्रित था।अब 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाला दो दिवसीय समारोह धर्मतंत्र के जागरण को समर्पित रहेगा। देशभर में गायत्री परिवार के 5,590 से अधिक केंद्रों के कार्यकर्ता भी आयोजन से जुड़ेंगे। सामाजिक समरसता, नशामुक्त भारत, संस्कारयुक्त समाज और युवा शक्ति का जागरण समारोह के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। हरिद्वार के युवाओं को नशामुक्ति अभियान से जोड़ने की पहल भी की जाएगी।जन्मशताब्दी समारोह के द्वितीय चरण के दूसरे पुष्प का शुक्रवार को समाधि स्थल पर विशेष पूजन हुआ। साहित्य स्टॉल और भव्य प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख शैलदीदी सहित वरिष्ठजनों ने विधिपूर्वक पूजन-अर्चन किया। शैलदीदी ने अपने संदेश के माध्यम से उपस्थित परिजनों का मार्गदर्शन किया। दो दिवसीय समारोह के दौरान ध्वजारोहण, शोभायात्रा, संत समागम और विभिन्न सामाजिक विषयों पर विचार-विमर्श के सत्र आयोजित होंगे। संत समागम में योगगुरु स्वामी रामदेव, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि सहित अनेक प्रमुख संत भाग लेंगे। विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई राजनेता भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। इस अवसर पर माता भगवती देवी शर्मा के सम्मान में विशेष डाक टिकट के विमोचन का भी प्रस्ताव है।