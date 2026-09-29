हरिद्वार: जीएसटी विभाग की कार्रवाई, पूर्व मेयर अनीता शर्मा के होटल पर मारा छापा, कागजात खंगाले जा रहे

हरिद्वार में जीएसटी विभाग की टीम ने पूर्व मेयर अनीता शर्मा के होटल पर छापा मारा। मंगलवार को विभाग की टीम हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल अशोका पहुंची। टीम के होटल में पहुंचते ही वहां जांच की कार्रवाई शुरू की गई।

विज्ञापन