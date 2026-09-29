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हरिद्वार: जीएसटी विभाग की कार्रवाई, पूर्व मेयर अनीता शर्मा के होटल पर मारा छापा, कागजात खंगाले जा रहे

Tue, 29 Sep 2026 02:57 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर , हरिद्वार।
माई सिटी रिपोर्टर , हरिद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 29 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल अशोका में जीएसटी विभाग की टीम के पहुंचने से हलचल बढ़ गई।टीम होटल से जुड़े दस्तावेज और जरूरी कागजात की जांच कर रही है।

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जीएसटी विभाग की टीम ने खंगाले दस्तावेज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हरिद्वार में जीएसटी विभाग की टीम ने पूर्व मेयर अनीता शर्मा के होटल पर छापा मारा। मंगलवार को विभाग की टीम हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल अशोका पहुंची। टीम के होटल में पहुंचते ही वहां जांच की कार्रवाई शुरू की गई।

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बताया गया है कि जीएसटी विभाग की टीम होटल से जुड़े दस्तावेजों और जरूरी कागजात की जांच कर रही है। टीम द्वारा होटल से संबंधित रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने उपलब्ध दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर  जांच शुरू की।

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फिलहाल विभाग की टीम होटल में दस्तावेजों और अन्य जरूरी कागजात की जांच कर रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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