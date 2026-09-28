Haridwar News: कर्मचारी को रोक कारोबारी का पता पूछा, दी हत्या की धमकी
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:33 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:33 PM IST
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हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में कारोबारी के कर्मचारी को रास्ते में रोककर चार लोगों ने उसके बारे में पूछताछ की और धमकी देकर चले गए। आरोप है कि सभी लोग ग्रे रंग की कार में सवार थे और उन्होंने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
पुलिस के अनुसार, उदित वशिष्ठ निवासी निर्मल कुंज ने पुलिस को बताया कि 25 सितंबर को उनका कर्मचारी सुशील शर्मा सब्जी लेने घर से निकला था। वापस लौटते समय वेदा ग्रीन के पास ग्रे रंग की कार ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में सवार चार लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और सुशील से अभद्रता करने लगे। उनके बारे में जानकारी मांगी। चारों ने उनके बारे में जानकारी मांगी। सुशील पर जानकारी देने का दबाव बनाते रहे। जाते समय उसे धमकी दी। आरोप है कि सात-आठ महीने पहले उनके पिता के मोबाइल पर भी पैसों को लेकर फोन आया था। इसके बाद अब सोमवार उन्होंने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, उदित वशिष्ठ निवासी निर्मल कुंज ने पुलिस को बताया कि 25 सितंबर को उनका कर्मचारी सुशील शर्मा सब्जी लेने घर से निकला था। वापस लौटते समय वेदा ग्रीन के पास ग्रे रंग की कार ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में सवार चार लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और सुशील से अभद्रता करने लगे। उनके बारे में जानकारी मांगी। चारों ने उनके बारे में जानकारी मांगी। सुशील पर जानकारी देने का दबाव बनाते रहे। जाते समय उसे धमकी दी। आरोप है कि सात-आठ महीने पहले उनके पिता के मोबाइल पर भी पैसों को लेकर फोन आया था। इसके बाद अब सोमवार उन्होंने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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