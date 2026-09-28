Haridwar News: प्रमोद कृष्णम् को धमकी देने वालों पर हो कार्रवाई
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:40 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:40 PM IST
विज्ञापन
हरिद्वार। राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है। इसमें देश के महान संत प्रमोद कृष्णम् को धमकी दिए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा कि देश में एक मजबूत सरकार है, लेकिन, धर्म विरोधी ताकतें देश में उन्माद पैदा करना चाहती हैं। धर्म को बदनाम करना चाहती हैं। प्रमोद कृष्णम करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े हैं, इसलिए, एक सच्चे संत की सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए। संतों को धमकी देने का दुस्साहस करने वालों पर कार्रवाई की जानी जरूरी है।
विज्ञापन