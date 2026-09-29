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उत्तरकाशी: मोरी के आराकोट में देर रात पुराने स्वास्थ्य भवन में लगी भीषण आग, अंदर रखा सामान जलकर हुआ राख

Tue, 29 Sep 2026 11:04 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: Renu Saklani Updated Tue, 29 Sep 2026 11:04 AM IST
सार

मोरी के आराकोट क्षेत्र में देर रात पुराने स्वास्थ्य भवन में अचानक आग लग गई। घटना में भवन के अंदर रखा कुछ पुराना सामान जल गया।

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Uttarkashi news massive fire breaks out at old health building in mori arakot area late at night
आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के आराकोट में पुराने स्वास्थ्य भवन में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने के बाद आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी। देखते ही देखते आग ने भवन के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

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घटना में भवन के अंदर रखा कुछ पुराना सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने का कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

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