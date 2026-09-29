उत्तरकाशी: मोरी के आराकोट में देर रात पुराने स्वास्थ्य भवन में लगी भीषण आग, अंदर रखा सामान जलकर हुआ राख

उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के आराकोट में पुराने स्वास्थ्य भवन में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने के बाद आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी। देखते ही देखते आग ने भवन के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

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