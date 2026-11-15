चंपावत: हल्की बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, बढ़ी ठंड; अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, खटीमा Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 15 Nov 2026 09:31 AM IST
सार
चंपावत में रविवार सुबह हुई हल्की बारिश से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से छाए बादलों के बीच करीब सात बजे बारिश शुरू हुई, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया।
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विस्तार
चंपावत में रविवार सुबह हल्की बारिश होने से अचानक ठंड बढ़ गई। सुबह से ही बादल छाए रहे और करीब सात बजे बारिश शुरू हो गई। इससे बाजार पहुंचे लोगों को भीगना पड़ा। मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। रविवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक हुई बारिश से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।
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