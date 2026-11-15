Champawat News: कार्यक्रम आज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
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चंपावत रोडवेज स्टेशन में किसान हाट का आयोजन सुबह आठ बजे से।
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टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे से।
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टनकपुर शारदा घाट पर पूर्वांचल समाज में छठ पूजा महापर्व पर कार्यक्रम शाम पांच बजे से।
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टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे से।
टनकपुर शारदा घाट पर पूर्वांचल समाज में छठ पूजा महापर्व पर कार्यक्रम शाम पांच बजे से।