Chamoli News: उत्तराखंड आइडल सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में पहुंचीं नाकोट की निकिता

कर्णप्रयाग। विकासखंड की नाकोट की निकिता खंडूड़ी (23) उत्तराखंड आइडल सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित हुई है। ग्रैंड फिनाले में प्रदेश के टॉप 10 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। 13 सितंबर के बाद दिल्ली में ग्रैंड फिनाले होगा। प्रतियोगिता में अंतिम टॉप पांच प्रतिभागियों का फाइनल चयन होगा। उत्तराखंड आइडल सीजन 2 में निकिता बतौर गायिका के रूप में प्रतिभाग कर रही हैं।आरएस मीडिया देवभूमि इंपैक्ट फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड आइडल सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित हो रही है। गायन में गढ़वाली, कुमाउनी, जौनसारी और हिंदी भाषा शामिल है। निकिता ने बताया कि पहले चयनित प्रतिभागी को 51 हजार, दूसरे को 31 हजार, तीसरे को 21 हजार, चौथे को 11 हजार रुपये और पांचवें को 5 हजार 100 रुपये और ट्रॉफी मिलेगी। निकिता खंडूड़ी वर्तमान में देहरादून से नेट की तैयारी कर रही है। साथ ही संगीत का भी प्रशिक्षण दे रही है। संवाद