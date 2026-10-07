Almora News: पोषण माह में गनियाद्योली में माताओं को स्वच्छता और पोषण का पाठ

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रानीखेत (अल्मोड़ा)। आंगनबाड़ी केंद्र गनियाद्योली में नौ वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉ. वीबी कुमावत के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में फार्मासिस्ट (आयुर्वेद) मिथिलेश पटाड़िया ने स्वच्छता से सुपोषण तक विषय पर बच्चों के पोषण और स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पौष्टिक आहार के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम के बाद माताओं और बच्चों को पोषण सामग्री वितरित की गई। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉ. हरित कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।