Almora News: एनटीडी की तालीम में बच्चे सीख रहे अभिनय के गुर

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अल्मोड़ा। नगर में विभिन्न स्थानों पर रामलीला मंचन के लिए तालीम जोरों पर चल रही है। श्री रामलीला कमेटी एनटीडी की ओर से आयोजित रामलीला की तालीम में बाल कलाकार अभिनय और संवाद अदायगी की बारीकियां सीख रहे हैं। तालीम प्रभारी प्रदीप तिवारी बाल कलाकारों को अभिनय और संवाद के तरीके बता रहे हैं। नीरज जोशी हारमोनियम और नवीन चंद तिवारी तबले पर अपनी थाप से चौपाइयों को सुर-ताल दे रहे हैं। वहां कमेटी के अध्यक्ष राजू बिष्ट, उपाध्यक्ष भुवन तिवारी, व्यवस्थापक पंकज कांडपाल,संरक्षक रोहित कपूर, गिरीश धवन मौजूद रहे। संवाद