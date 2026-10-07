फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   A mega rally for Gewad's demands will be held on the 13th.

Almora News: गेवाड़ की मांगों के लिए 13 को होगी महारैली

Wed, 07 Oct 2026 11:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
A mega rally for Gewad's demands will be held on the 13th.
चौखुटिया(अल्मोड़ा)। चौखुटिया महाविद्यालय में विज्ञान विषय शुरू करने, स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की कक्षाएं संचालित करने समेत सूत्री मांगों के लिए गेवाड़ विकास समिति का आंदोलन गांधी जयंती से रामगंगा आरती घाट पर जारी है। बुधवार को छठे दिन भी धरना-प्रदर्शन हुआ। आंदोलनकारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर शासन-प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की। धरने में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी दी। समिति के अनुसार 13 अक्तूबर को क्रमिक अनशन के साथ महारैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की जा रही है। धरने में प्रधान संगठन अध्यक्ष भोपाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख किरन बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि नंदन सिंह, पूर्व प्रधान रंजीत सिंह, जगत सिंह किरौला, जीवन नेगी, गणेश अटवाल, भुवन कठायत, अशोक कुमार मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed