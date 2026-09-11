यूपी: अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन में खड़े युवक की अचानक बिगड़ी तबियत, चंद मिनट में तोड़ दिया दम; सनसनी

जानकारी पाकर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने पीड़िता से घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि परिवार वाले शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी नहीं हुए। देर शाम शव को लेकर वहां से चले गए।



उधर, इस बारे में संबंधित सेंटर के संचालक डाॅ. आरएस सिंह का कहना था कि मरीज लंबे समय से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। अगर उसे किसी डॉक्टर ने रेफर किया होता तो इमरजेंसी को देखते हुए तत्काल अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता। चूंकि मरीजों की लंबी लाइन थी। इसलिए इंतजार करना पड़ा। उसके परिवार वालों ने खराब स्थिति की जानकारी नहीं दी। जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही अल्ट्रासाउंड किया गया। मौत उनके सेंटर से जाने के बाद हुई।



बताते चलें कि मेडिकल कॉलेज में जहां एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं प्राइवेट सेंटर में भी कई बार मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के परिवार वालों से पोस्टमार्टम के लिए कहा गया लेकिन वह तैयार नहीं हुए। सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र का कहना था कि अगर इस मामले में कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।