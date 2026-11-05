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वाराणसी: महिला ने फंदे से लटककर दी जान, बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास हुई घटना

Thu, 05 Nov 2026 10:45 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 05 Nov 2026 10:45 AM IST
सार

बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के बगल में एक महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। 

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Woman dies by hanging incident occurs near oxygen plant at BHU Hospital in varanasi
बीएचयू अस्पताल परिसर में महिला ने की खुदकुशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के बगल में 35 वर्षीय महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। मौके पर बीएचयू पुलिस चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। मृतका अपनी साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई। पुलिस महिला की शिनाख्त करवाने में जुटी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।

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