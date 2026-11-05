वाराणसी: महिला ने फंदे से लटककर दी जान, बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास हुई घटना

बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के बगल में 35 वर्षीय महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। मौके पर बीएचयू पुलिस चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। मृतका अपनी साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई। पुलिस महिला की शिनाख्त करवाने में जुटी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।

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