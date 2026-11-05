वाराणसी: महिला ने फंदे से लटककर दी जान, बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास हुई घटना
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 05 Nov 2026 10:45 AM IST
सार
बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के बगल में एक महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई।
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विस्तार
बीएचयू अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के बगल में 35 वर्षीय महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। मौके पर बीएचयू पुलिस चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। मृतका अपनी साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई। पुलिस महिला की शिनाख्त करवाने में जुटी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।
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