Varanasi News: अमरा चक-शिवधाम नगर कॉलोनी में 15 दिन से जलभराव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:13 AM IST
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अमरा चक-शिवधाम नगर कॉलोनी में पिछले 15-20 दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी की मुख्य सड़क और हनुमान मंदिर के पास आवासीय क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित है। जलभराव के कारण कार और बाइक पानी में फंस जा रही हैं। बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से पानी जमा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में जल निकासी के लिए उचित नाली की व्यवस्था नहीं है। निवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर जमा पानी निकलवाने और दोबारा जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्य सड़क और प्रभावित आवासीय क्षेत्र में स्थायी नाली निर्माण की मांग की है।
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