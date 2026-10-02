मौसम: काशी में सितंबर ने की जून-जुलाई में बारिश के घाटे की भरपाई, 120 दिनों में 979 मिमी बरसे बदरा

काशी से मानसून के लौटने से पहले ही जून-जुलाई में बारिश के घाटे की भरपाई सितंबर ने अकेले ही कर दी। चार महीने के 120 दिनों में 979.7 मिमी बारिश हुई। यह सामान्य 812 मिमी से 22 फीसदी ज्यादा रही। मानसून के पीक जुलाई महीने से भी दोगुना बारिश सितंबर और करीब तीन गुना अगस्त में हो गई। वहीं सितंबर के 30 दिनों में नॉर्मल से 76 फीसदी ज्यादा 346.5 मिमी और अगस्त में 83 फीसदी ज्यादा 447.9 मिमी पानी बरसा। दूसरी ओर जुलाई में इस बार सामान्य से 35 फीसदी कम 178.5 मिमी ही बरसात हुई, जबकि इन दिनों 274.9 मिमी बारिश होनी थी। सितंबर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 197 मिमी है।

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