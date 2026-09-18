वाराणसी की बड़ी खबरें: प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार, हॉस्टल के मेस की चटनी में गिरा फतिंगा

प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोपी पटना से गिरफ्तार

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संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा-2026 में दूसरे की जगह फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में कपसेठी पुलिस ने रोशन राज को पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी रौशन को पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच के दौरान सामने आए आरोपियों की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीडीआर, लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही थी। इसी आधार पर रोशन राज की तलाश की जा रही थी।मामला कपसेठी थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षण और दस्तावेज की जांच में एक अभ्यर्थी पर संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि कानपुर की रहने वाली अभ्यर्थी श्रेया भारती के स्थान पर बिहार की तनिषा कुमारी परीक्षा देने पहुंची थी। आरोप है कि कूटरचित प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और संपादित फोटो का इस्तेमाल किया गया था।केंद्र व्यवस्थापक ने संदिग्ध अभ्यर्थी को पुलिस के हवाले किया। उनकी तहरीर पर कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई।जांच के दौरान पुलिस ने तनिषा कुमारी को एक जून और श्रेया भारती को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। विवेचना में सामने आए अन्य संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल शुरू की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों और संपर्क की जानकारी जुटाई।थाना प्रभारी विकास मौर्या ने बताया कि पूछताछ में रोशन राज ने परीक्षा में नकल या फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने में अपनी संलिप्तता से इन्कार किया। उसने रुपये का लेनदेन रिश्तेदार समझकर किया था। हालांकि, पुलिस उसकी भूमिका, रुपये के लेनदेन और परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने वाले अन्य लोगों से उसके संपर्क की जांच कर रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।बीएचयू के डालमिया हॉस्टल के मेस के खाने में छिपकली के बाद खाने में इमली की चटनी में फतिंगा गिरने का मामला सामने आया है। छात्रों ने चटनी खाने से इन्कार कर दिया। वहीं, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेस संचालकों ने इसके बाद चटनी फेंकवा दी। छात्रों को बताया कि जो इमली की चटनी टेबल पर रखी थी, उसे बार-बार ढककर रखना संभव नहीं है और उसी में फतिंगा गिर गया था।कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया में नूरुद्दीन शहीद मजार के पास बुधवार दोपहर ऑटो की टक्कर से घायल मोहम्मद सफिउल्ला (43) की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे की तहरीर पर कैंट पुलिस ने ऑटो के अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कुम्हारपुरा, फुलवरिया निवासी साहिल ने पुलिस को बताया कि पिता 16 सितंबर की सुबह सात बजे लोको कॉलोनी गेट नंबर चार पर काम करने गए थे। दोपहर 2:30 बजे काम से लौटते समय कोटवा रोड पर नूरुद्दीन शहीद मजार के पास ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कबीरचौरा अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान देर रात मौत हो गई। हादसे के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मृतक के बेटे की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ऑटो की पहचान के लिए सीसी कैमरों को खंगाला गया। चालक की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।