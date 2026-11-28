बंद मकान में लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

नंदेसर के रिहायशी इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक बंद मकान में आग लग गई। मकान से धुआं और लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 20 मिनट में आग पर काबू पाया। मकान लंबे समय से बंद था और उसमें कूड़ा-कबाड़ भरा हुआ था। घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मकान के ऊपर से बिजली के तार गुजरते हैं। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि तुरंत आग पर काबू पा लिया गया।



बकाया मांगा तो युवक को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

पहड़िया नई बस्ती में बकाया पैसे मांगने पर एक युवक को दुकान मालिक और उसके साथियों ने सड़क पर दौड़ाकर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दुकान मालिक समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। सारनाथ थाना क्षेत्र के रसूलगढ़ निवासी शिव चरन ने पुलिस को बताया कि उसका पहड़िया नई बस्ती स्थित ईगल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर कुछ पैसा बकाया था। अपना पैसा लेने दुकान पर गए थे। आरोप है कि वहां मौजूद दुकान मालिक आलोक कुमार सोनी ने पैसा देने के बजाय उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आलोक ने जान से मारने की धमकी दी और दौड़ाकर पीटा। इस मारपीट में शिव चरन के सिर, हाथ और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आलोक कुमार सोनी, उसके भाई और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।



कमरे में बंद कर आधे घंटे तक पीटा, रेलिंग से लटकाकर जान से मारने की धमकी

लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के भक्ति नगर में दो दोस्तों को चार युवकों ने कमरे में बंद कर पीटा। आरोप है कि चारों आरोपियों ने विशाल पांडेय को कमरे में बंद कर करीब आधे घंटे तक पीटा। इसके बाद उसके मित्र राघवेंद्र पांडेय के साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने विशाल को रेलिंग से नीचे लटकाकर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। भक्ति नगर में किराए पर रहने वाले राघवेंद्र पांडेय ने पुलिस को बताया कि 25 नवंबर को वह अपने मित्र विशाल पांडेय के कमरे पर खाना खाने गया था। इसी दौरान बगल के कमरे से तीन-चार युवक पहुंचे और विशाल को जबरन अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि वहां करीब 30 मिनट तक उसकी पिटाई की गई। थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई जारी है।