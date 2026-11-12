वाराणसी: नागनथैया की तैयारी पूरी, 13 नवंबर को कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते दिखेंगे कृष्ण

वाराणसी के तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नागनथैया लीला की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 13 नवंबर को दीपावली के चौथे दिन होने वाली इस लीला में भगवान श्रीकृष्ण कदम की डाल से गंगा रूपी यमुना में छलांग लगाएंगे। गेंद निकालने के लिए नदी में कूदने के बाद कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु तुलसी घाट पर जुटते हैं। लीला के दौरान हर-हर महादेव और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है।

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