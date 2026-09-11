वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का जलवा: 70वें पायदान से टॉप-5 में पहुंची पुलिस, सीएम डैशबोर्ड में पांचवां स्थान

डायल 112 का त्वरित प्रतिसाद

डायल 112 पीआरवी ने आपातकालीन सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगस्त में पुलिस औसतन 4.90 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची। कुल 20,191 मामलों में से अधिकांश में 10 मिनट से कम समय में सहायता मिली। इस प्रदर्शन के लिए 112 सेवा श्रेणी में कमिश्नरेट को प्रदेश में पहला स्थान मिला।



अन्य प्रमुख उपलब्धियां

पाक्सो अधिनियम में 100 फीसदी प्रभावी कार्रवाई के साथ दूसरा स्थान मिला। जघन्य अपराधों के निस्तारण (96.42 फीसदी) और वांछितों की गिरफ्तारी (94.92 फीसदी) में चौथा स्थान रहा। गैंगस्टर अधिनियम के लंबित मामलों के निस्तारण (98 फीसदी) और वांछितों पर कार्रवाई (99.47 फीसदी) में शीर्ष पांच में जगह बनाई। काशी, वरुणा और गोमती जोनों में 93.71 फीसदी गुणवत्तापूर्ण विवेचना निस्तारण हुआ। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में हुए सुधारों से वाराणसी में जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है।