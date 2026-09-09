Varanasi News: प्रादेशिक बास्केटबॉल सभी छह स्पर्धा में खेलेंगे वाराणसी के खिलाड़ी

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70वीं माध्यमिक स्कूली बास्केटबॉल की मंडलीय प्रतियोगिता मंगलवार को यूपी कॉलेज में खेली गई। इसमें तीन मंडलों के 175 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके बालक बालिका वर्ग तीन-तीन वर्ग में मुकाबले खेले गए। यूपी कॉलेज के खिलाड़ियों के खेल के बदौलत वाराणसी की टीम ने बालक बालिका के सभी छह वर्ग में चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी जिले के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता अंडर-14 सब जूनियर, अंडर-17 जूनियर और अंडर-19 सीनियर वर्ग में खेली गई। मुख्य अतिथि यूपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ रमेश प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। संचालन आयोजन सचिव उमेश सिंह ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन खेल शिक्षक कार्तिक राम ने दिया। रेफरी की भूमिका जीतेंद्र कुमार, विभोर भूगुवंशी, पूनम लता सिंह, सर्वेश सिंह, निखिल सिंह ने निभाई। इस मौके पर संजीव सिंह, सोनू पांडेय, जया सिंह आदि मौजूद रहीं।