नागरीप्रचारिणी सभा के 125 साल से अधिक के इतिहास की झलक

दूसरी प्रदर्शनी 'सभा प्रसंग' नेपथ्य शीर्षक दीर्घा में लगाई गई है। इसमें नागरीप्रचारिणी सभा के 125 साल से अधिक के इतिहास और उससे जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों के प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। महामना मदन मोहन मालवीय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन से जुड़े प्रसंगों के साथ सभा के शिलान्यास से संबंधित वस्तुएं, घड़ियां, स्याही-दवात और घंटी जैसी चीजें भी रखी गई हैं।



इस प्रदर्शनी में हिंदी शब्दसागर, मनोरंजन पुस्तकमाला और सभा की पहली कार्यवाही की जिल्द विशेष आकर्षण हैं। वर्ष 1893 में बाबू श्यामसुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिवकुमार सिंह सहित उत्साही युवाओं ने हिंदी भाषा और नागरी लिपि के विकास के उद्देश्य से संस्था की स्थापना की थी। प्रदर्शनी में संस्थापकों और शुरुआती सदस्यों के हस्ताक्षर तथा संस्था को दिए गए उनके छोटे-छोटे आर्थिक योगदान का विवरण भी दिखाया गया है।



द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ के दुर्लभ चित्र प्रदर्शित

तीसरी प्रदर्शनी 'चित्रोक्ति' प्रतिपदा शीर्षक कक्ष में आयोजित है। यह वर्ष 1933 में प्रकाशित द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ के चित्रों और संबंधित अभिलेखों पर केंद्रित है। इसका संपादन श्यामसुंदर दास और रायकृष्णदास ने संयुक्त रूप से किया था। इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, उस्ताद रामप्रसाद, सुधीररंजन खास्तगीर, शारदाचरण उकील, शैलेंद्र नाथ डे और रामगोपाल विजयवर्गीय जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं।