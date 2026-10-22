वाराणसी: राम-भरत मिलन पर हुई पुष्पवर्षा, आजादी से पहले से चली आ रही परंपरा

मेले में सजीं पारंपरिक दुकानों की कतारें

दशमी के पोखरा पर आयोजित मेले में पारंपरिक वस्तुओं और खानपान की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों के अलावा जलेबी, रेवड़ी, तिलकुट, मुरब्बा समेत कई तरह के खाद्य पदार्थों की दुकानें लगीं। आसपास के दर्जनों गांवों से पहुंचे लोगों ने मेले में खरीदारी की।



आजादी से पहले से चली आ रही परंपरा

रामलीला समिति के अध्यक्ष अनिल केसरी और उपाध्यक्ष सुभाष तिवारी ने बताया कि दशमी के पोखरा पर राम-भरत मिलन और मेले के आयोजन की परंपरा आजादी से पहले से चली आ रही है। गांव के पूर्वजों ने इसकी शुरुआत की थी। आज भी गांव के सम्मानित लोगों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।