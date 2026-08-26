Varanasi News: श्रीजी के दो गोल से वाराणसी संभाग ने भुवनेश्वर को हराया

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केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में वाराणसी संभाग की टीम ने पहली जीत हासिल कर ली। मंगलवार को खेले गए अपने पहले मैच में वाराणसी संभाग की टीम ने भुवनेश्वर संभाग केंद्रीय विद्यालय की टीम को 3-0 से हरा दिया। अंडर-17 बालिका वर्ग में वाराणसी की ओर से बरेका केवी की श्रीजी ने दो गोल जबकि प्रिंसी ने एक गोल किया। अंडर-14 बालिका टीम अपना पहला मैच हार गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय हॉकी राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता दिल्ली 25 से 29 अगस्त तक खेली जाएगी।