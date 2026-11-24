काशी विद्यापीठ को आर्म कुश्ती में चार पदक

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म कुश्ती प्रतियोगिता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की टीम ने दो रजत और दो कांस्य पदक जीते। मेरठ स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में हुई प्रतियोगिता में रुद्र चतुर्वेदी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग की राइट आर्म स्पर्धा और सत्यप्रकाश सिंह ने 75 किलोग्राम भारवर्ग की राइट आर्म स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ओम यती ने 100 किलोग्राम भारवर्ग में लेफ्ट और राइट आर्म स्पर्धा में दो कांस्य पदक जीते। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी और क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष प्रो. पितांबर दास ने खिलाड़ियों को बधाई दी।



स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं की धूम

पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जक्खिनी में तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव शुरू हुआ। पहले दिन करीब 300 विद्यार्थियों ने वॉलीबॉल, कबड्डी, कुर्सी दौड़, रस्साकशी और दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोकगीत, भजन, देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए।



महेशपुर स्थित सिल्वर ग्रोव स्कूल में तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें 300 से अधिक विद्यार्थियों ने पेंगुइन रेस, स्लो साइकिल रेस, सैक रेस, ट्रेजर हंट, क्रिकेट, वॉलीबॉल और रस्सीकूद में हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार, शिवाजी हाउस ओवरऑल विजेता बना।



केयर एंड कॅरिअर स्कूल में वार्षिक खेलकूद आयोजन पराक्रम के तीसरे दिन ट्रैक और फील्ड इवेंट कराए गए। विद्यार्थियों ने फ्रॉग रेस, ऑब्स्टेकल रेस, कोन बैलेंसिंग और लैडर रेस सहित कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया।



वहीं, चितईपुर स्थित ज्ञानदीप एकेडमी में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में मेहंदीगंज के पीएस पब्लिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।