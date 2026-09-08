Varanasi News: पत्नी के मायके जाने से नाराज ऑटो चालक ने फंदे से लटक दी जान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:07 AM IST
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वाराणसी। हुकुलगंज की नई बस्ती में पत्नी के मायके जाने से नाराज ऑटो चालक जुगनू कुमार (44) ने रविवार देर रात फंदे से लटक कर जान दे दी। सोमवार सुबह लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पुलिस को बताया कि जुगनू कुमार रात नौ बजे ऑटो चलाकर घर लौटा था। वह अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था। घर लौटने के बाद बच्चों को कमरे से बाहर निकाला और कमरा बंद कर लिया। सुबह छह बजे बेटी भवानी ने दरवाजा खटखटाया। उत्तर नहीं मिलने पर बेटे अभय ने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो पिता पंखे की कुंडी में रस्सी के सहारे लटके थे। थाना प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। जुगनू की पहली पत्नी से एक 20 साल की बेटी है। दूसरी शादी 2005 में हुई थी, जिससे चार बच्चे हैं। इनमें 17 और 15 साल की दो बेटियां व 14 और 12 साल के दो बेटे हैं। मृतक की पत्नी का मायका जौनपुर के भूला में है। उनकी माता भी जीवित हैं और अपनी बेटी के साथ रहती हैं। ब्यूरो
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