{"_id":"6274bf34018eea7ffa7f9cfc","slug":"up-college-student-union-election-voting-continues-in-25-booths-candidates-are-seen-bowing-down-to-woo-voters","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव: 25 बूथों पर मतदान जारी, मतदाताओं को रिझाने के लिए दंडवत नजर आ रहे प्रत्याशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 06 May 2022 11:54 AM IST