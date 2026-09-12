यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: डिबार केंद्रों की सूची पहले होगी जारी, 29 अक्तूबर को अंतिम सूची; पढ़ें- पूरी जानकारी

विज्ञान और गृह विज्ञान विषय के होंगे प्रैक्टिकल

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल परीक्षा की व्यवस्था में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत अब हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों के लिए स्कूलों के स्तर पर होने वाला आंतरिक मूल्यांकन समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर परिषद की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। दूसरी ओर, विज्ञान तथा गृह विज्ञान विषय के परीक्षार्थियों के लिए 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद स्वयं आयोजित कराएगा। परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों की ओर से अर्जित अंक एवं ग्रेड उनके अंतिम अंकपत्र सह प्रमाणपत्र में दर्ज किए जाएंगे।



ऑनलाइन जांची जाएंगी कॉपियां

यूपी बोर्ड की ओर से इस बार कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। 2026 की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का प्रयोग के तौर पर वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली और गोरखपुर में मूल्यांकन किया गया, जो सफल रहा। इसका लाभ यह हुआ कि परिणाम भी जल्दी घोषित किए गए। परीक्षा भी महज 15 दिनों में समाप्त हो गई थी। इस बार भी बोर्ड की ओर से कुछ ऐसी ही तैयारियां की जा रही हैं।