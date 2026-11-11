Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Two different AQI readings in Varanasi on Diwali 921 on AQI.in 395 on Sameer app

पटाखों के धुएं ने बिगाड़ी काशी की आबोहवा: एक्यूआई डॉट इन पर 921, समीर एप पर 395; दो इलाके ऑरेंज जोन में

Wed, 11 Nov 2026 03:32 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 11 Nov 2026 03:32 PM IST
सार

वाराणसी में दिवाली पर दो अलग- अलग एक्यूआई सामने आया। निजी संस्थान के मुताबिक आठ और नौ नवंबर की मध्यरात्रि को काशी का एक्यूआई अपने उच्चतम स्तर 921 पर पहुंच गया, जबकि सुबह 6 बजे यह अपने न्यूनतम स्तर 229 पर था।

विज्ञापन
Two different AQI readings in Varanasi on Diwali 921 on AQI.in 395 on Sameer app
लहरतारा-बौलिया मार्ग पर छाई धुंध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली की दूसरी रात काशी का एक्यूआई अपने उच्चतम स्तर 921 पर पहुंच गया था। मंगलवार को यह 243 रिकॉर्ड किया गया। यह दावा एक्यूआई डॉट इन की ओर से किया गया है। वहीं, सरकारी एप समीर में एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया था। मंगलवार को यह 160 रहा।

विज्ञापन


निजी संस्थान के मुताबिक आठ और नौ नवंबर की मध्यरात्रि को काशी का एक्यूआई अपने उच्चतम स्तर 921 पर पहुंच गया, जबकि सुबह 6 बजे यह अपने न्यूनतम स्तर 229 पर था। वहीं, दीपावली के दूसरे दिन भी काशी की हवा पर प्रदूषण की मार पड़ी। शहर के दो इलाके अब भी ऑरेंज जोन में हैं। 
विज्ञापन


एक्यूआई 202 के साथ भेलूपुर और मलदहिया को ऑरेंज जोन में है। वहीं, 127 एक्यूआई के साथ बीएचयू और 114 एक्यूआई के साथ अर्दली बाजार यलो जोन में हैं। समीर एप पर दीपावली की रात काशी का एक्यूआई 395 अंक पर पहुंच गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, सोमवार रात को 274 अंक और मंगलवार को पूरे शहर का औसत एक्यूआई 160 अंकों पर आ गया था। नवंबर के 10 दिनों में काशी की हवा छह दिनों तक यलो जोन, दो दिन ग्रीन जोन और बाकी दो दिनों तक ऑरेंज जोन में रही। 


वायु गुणवत्ता सूचकांक में यलो जोन का अर्थ मध्यम और ऑरेंज जोन का अर्थ खराब हवा है। यलो जोन में एक्यूआई 101 से 200 के बीच, जबकि ऑरेंज जोन में एक्यूआई का स्तर 201 से 300 के बीच होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या दिल की बीमारी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित मरीजों को परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक इस हवा के संपर्क में रहने पर स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और खांसी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed