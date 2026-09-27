Varanasi News: पेड़ की डाली से लटका मिला डिजिटल लाइब्रेरी संचालक का शव

विज्ञापन

सुइथाकला। सरपतहा थाना क्षेत्र के जमौली गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संचालक संतोष (35) का शव रविवार की सुबह भेला बस स्टॉप के पास कोटिला गांव स्थित बगीचे में बेल के पेड़ की डाली से लटका मिला। थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि मृतक करीब तीन महीने से लापता थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ऊंचगांव के जमौली मजरे की अनुसूचित बस्ती निवासी संतोष कम्मरपुर मोड़ पर एसकेएस डिजिटल लाइब्रेरी चलाते थे। बीते तीन जुलाई की रात में वे बिना किसी को बताए घर से चले गए थे। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार की सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे बच्चों ने कोटिला गांव के बगीचे में पेड़ से शव लटका मिला। बच्चों ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।