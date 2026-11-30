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वाराणसी। सुबह-ए-बनारस के मंच पर रविवार की सुबह शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियां गूंजी। गायिका शतरूपा पोद्दार ने अपने गायन से श्रोताओं को आनंदित किया। उन्होंने राग भटियार में प्रस्तुति की शुरुआत की। उनके गायन में शास्त्रीय संगीत की मधुरता और सुरों का सुंदर तालमेल देखने को मिला। गायन की शुरुआत राग भटियार में विलंबित एकताल में निबद्ध बंदिश से हुई। इसके बाद उन्होंने द्रुत तीनताल में बंदिश प्रस्तुत की। फिर तराना सुनाकर श्रोताओं की सराहना बटोरी। गायन का समापन भजन से हुआ। उनकी प्रस्तुति में सुरों की मिठास और लयकारी का अच्छा संगम रहा। इस दौरान संवादिनी पर जयवर्धन पांडेय ने संगत की। तबले पर अनुपम सिंह ने साथ दिया। प्रस्तुति के बाद कलाकार शतरूपा पोद्दार को रतन सिंह ने प्रमाणपत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन पं. विजय प्रकाश मिश्र ने किया। संवाद