Varanasi News: आरोपियों ने 16 हजार में जौनपुर से खरीदी थी पिस्टल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:57 AM IST
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वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र में अवैध पिस्टल के साथ रील बनाने के दौरान विवाद में चली गोली के मामले में गिरफ्तार दो बाल अपचारियों ने जौनपुर के मड़ियाहूं से किसी व्यक्ति से 16 हजार रुपये में पिस्टल खरीदी थी। पुलिस ने .32 बोर की अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, पांच सितंबर को दोनों बाल अपचारी और घायल किशोर एक बाल अपचारी के घर पर अवैध पिस्टल के साथ वीडियो रील बना रहे थे। इसी दौरान आपसी विवाद हो गया। एक बाल अपचारी के कहने पर दूसरे ने किशोर को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली उसके गाल में लगी। घटना के बाद दोनों गांव के पोखरे के पास छिप गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी अजय राज वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, पांच सितंबर को दोनों बाल अपचारी और घायल किशोर एक बाल अपचारी के घर पर अवैध पिस्टल के साथ वीडियो रील बना रहे थे। इसी दौरान आपसी विवाद हो गया। एक बाल अपचारी के कहने पर दूसरे ने किशोर को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली उसके गाल में लगी। घटना के बाद दोनों गांव के पोखरे के पास छिप गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी अजय राज वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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