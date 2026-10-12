वाराणसी: शौचालय के अंदर खींचकर किशोरी से दुष्कर्म, 45 साल का आरोपी गिरफ्तार; अन्य मामलों में तीन अरेस्ट

चौक थाना क्षेत्र स्थित एक सुलभ शौचालय में किशोरी (13 साल) के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि रविवार शाम 4 बजे दुलारे अंसारी (45 साल) निवासी देवली गली, दशाश्वमेध किशोरी को जबरन खींचकर शौचालय के पास स्थित कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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वारदात की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के अनुसार, किशोरी के पिता रामनगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और पिछले 12 वर्षों से संबंधित सुलभ शौचालय में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। रविवार को दोपहर करीब दो बजे आरोपी दुलारे अंसारी निवासी देवली गली, दशाश्वमेध वहां पहुंचा। उस समय किशोरी के पिता मौजूद नहीं थे।आरोप है कि आरोपी ने किशोरी को जबरन खींचकर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पेशे से मोटर मैकेनिक है और उसकी दुकान घटनास्थल के पास ही है। आरोपी शादीशुदा है और दो बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे आरोपी के व्यवहार से अलग रहते हैं। चौक थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ उसका बयान दर्ज कराया गया है।