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हनुमान अंश फिल्म की टीम पहुंची काशी: बाबा विश्वनाथ का किए दर्शन, मांगी सुख-समृद्धि; बोले- सबकुछ शिवजी का है

Fri, 11 Sep 2026 07:05 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 11 Sep 2026 07:05 PM IST
सार

हनुमान अंश फिल्म की टीम काशी पहुंची और बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। टीम के सदस्यों ने बाबा से सुख-समृद्धि और फिल्म की सफलता की कामना की। दर्शन के बाद टीम ने कहा कि काशी में आकर आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ है, वह सब भगवान शिवजी का है।

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Team Hanuman Ansh arrives in Kashi blessings Baba Vishwanath prayed happiness and prosperity
काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हनुमान अंश की स्टार कास्ट। - फोटो : संवाद

विस्तार
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नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट ने शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन-पूजन किया। फिल्म के अभिनेता शोभनिव सत्य सहित पूरी टीम ने देश और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। यह यात्रा फिल्म की अपार सफलता के बाद महादेव का धन्यवाद देने के उद्देश्य से की गई थी। कलाकारों ने काशी आकर असीम शांति मिलने की बात कही।

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शुक्रवार दोपहर बाद फिल्म की टीम बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान अभिनेता शोभनिव सत्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर 'जय हनुमान', 'हर-हर महादेव' और 'जय श्रीराम' के जयघोष से गूंज उठा। कलाकारों ने विधि-विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। 
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उन्होंने अपनी फिल्म की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, भविष्य में भी महादेव का आशीर्वाद बने रहने की प्रार्थना की। शोभनिव सत्य ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से ही वे यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने काशी के लोगों के आशीर्वाद की भी कामना की। टीम ने अपनी आगामी फिल्मों के लिए भी भगवान से प्रार्थना की।

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श्रद्धालुओं में उत्साह
फिल्म की स्टार कास्ट के मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही लोगों ने शोभनिव सत्य को पहचान लिया। नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले सत्य को देखकर श्रद्धालु उत्साहित हो उठे। उन्होंने अभिनेता की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता दिखाई। मंदिर परिसर में लगातार 'हर-हर महादेव' और 'जय श्रीराम' के नारे लगाए गए। यह दृश्य भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था।

सफलता के लिए आभार
फिल्म 'हनुमान अंश' को दर्शकों से मिली अपार सफलता के बाद टीम काशी पहुंची थी। कलाकारों ने इस सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सब महादेव के आशीर्वाद का ही परिणाम है। शोभनिव सत्य ने विशेष रूप से महादेव और काशीवासियों के आशीर्वाद को महत्वपूर्ण बताया। टीम ने विश्वास व्यक्त किया कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी फिल्म आगे भी सफल होगी।

आध्यात्मिक अनुभव
दर्शन-पूजन के बाद फिल्म टीम ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि काशी आकर उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ है। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव रही। कलाकारों ने देश और अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की। यह दौरा फिल्म की व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ एक धार्मिक महत्व भी रखता है।

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