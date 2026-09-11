हनुमान अंश फिल्म की टीम पहुंची काशी: बाबा विश्वनाथ का किए दर्शन, मांगी सुख-समृद्धि; बोले- सबकुछ शिवजी का है

नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट ने शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन-पूजन किया। फिल्म के अभिनेता शोभनिव सत्य सहित पूरी टीम ने देश और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। यह यात्रा फिल्म की अपार सफलता के बाद महादेव का धन्यवाद देने के उद्देश्य से की गई थी। कलाकारों ने काशी आकर असीम शांति मिलने की बात कही।

विज्ञापन









शुक्रवार दोपहर बाद फिल्म की टीम बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान अभिनेता शोभनिव सत्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर 'जय हनुमान', 'हर-हर महादेव' और 'जय श्रीराम' के जयघोष से गूंज उठा। कलाकारों ने विधि-विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। विज्ञापन



उन्होंने अपनी फिल्म की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, भविष्य में भी महादेव का आशीर्वाद बने रहने की प्रार्थना की। शोभनिव सत्य ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से ही वे यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने काशी के लोगों के आशीर्वाद की भी कामना की। टीम ने अपनी आगामी फिल्मों के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। शुक्रवार दोपहर बाद फिल्म की टीम बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान अभिनेता शोभनिव सत्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर 'जय हनुमान', 'हर-हर महादेव' और 'जय श्रीराम' के जयघोष से गूंज उठा। कलाकारों ने विधि-विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया।उन्होंने अपनी फिल्म की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, भविष्य में भी महादेव का आशीर्वाद बने रहने की प्रार्थना की। शोभनिव सत्य ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से ही वे यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने काशी के लोगों के आशीर्वाद की भी कामना की। टीम ने अपनी आगामी फिल्मों के लिए भी भगवान से प्रार्थना की।

विज्ञापन