Varanasi News: नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली से छात्र देंगे स्वच्छता का संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:05 AM IST
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माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए बृहस्पतिवार से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 चलाया जाएगा। इसमें छात्र नुक्कड़ नाटक, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। 19 सितंबर को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली पर जागरूकता, 21 सितंबर को चार डस्टबिन व्यवस्था की स्थापना और प्रदर्शन तथा 22 सितंबर को विद्यार्थियों से विद्यालय परिसर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के कचरे की पहचान कर निर्धारित डस्टबिन में डालने का अभ्यास कराया जाएगा। 23 सितंबर को पोस्टर निर्माण और नारा लेखन प्रतियोगिता, 24 सितंबर को स्वच्छता जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक, 26 सितंबर को अपशिष्ट लेखा-परीक्षण एवं श्रमदान और 28 सितंबर को रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता होगी। 29 सितंबर को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ विद्यालय और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी। 30 सितंबर को अपशिष्ट से उपयोगी वस्तु बनाने और जैविक अपशिष्ट से खाद तैयार करने का प्रदर्शन व व्यावहारिक अभ्यास कराया जाएगा। अभियान का समापन 2 अक्तूबर को होगा।
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