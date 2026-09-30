खेल समाचार: वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 के दो मुकाबलों की मेजबानी

तेजवीर ने हरियाणा में जीता राष्ट्रीय कुश्ती का 10वां पदक

वीरलोरिक व्यायामशाला गौराकला के कुश्ती खिलाड़ी तेजीवीर यादव ने हरियाणा के करनाल में हुई ओपन सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में 10वां राष्ट्रीय पदक जीत लिया है। वे हर रोज अखाड़े में चार से पांच घंटे अभ्यास करते हैं। उनके प्रदर्शन पर क्षेत्रीय खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया और मिठाई बांटी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत तेजवीर सिंह यादव ने यह सफलता करनाल में 75वीं ऑल इंडिया पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में पाई। उन्होंने 70 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। उस्ताद क्षमा पहलवान ने बताया कि तेजवीर सिंह यादव समेत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू, यूपी कुश्ती संघ के महासचिव सुरेश उपाध्याय, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू, गोरखनाथ यादव ने खुशी जताई।



सिगरा स्टेडियम में हुआ बालिका फुटबॉल टीम का ट्रायल

प्रादेशिक सब जूनियर बालिका फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल सिगरा के डॉ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार हुआ। ट्रायल देने 35 खिलाड़ी स्टेडियम में पहुंची थी। जिले के चयनित खिलाड़ी मंडलीय टीम का हिस्सा बनने के लिए सोमवार को ट्रायल देंगे। इसमें वाराणसी के अलावा, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के खिलाड़ी ट्रायल देंगे। प्रादेशिक प्रतियोगिता जौनपुर में 3 अक्तूबर से आयोजित है। वाराणसी मंडल की टीम का चयन 28 सितंबर को सुबह नौ बजे से किया जाएगा। चयन में 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच जन्म तिथि वाले खिलाड़ी खेल सकते हैं। इच्छुक बालिकाएं 27 सितंबर को सुबह 8 बजे सिगरा स्टेडियम में ट्रायल दे सकती हैं। उन्हें दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, नगर निगम से जारी जन्म प्रमाण पत्र (जो जन्म के एक साल के भीतर जारी हुआ हो) और अपना सीआरएस नंबर साथ लाना होगा।