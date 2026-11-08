खेल समाचार: काशी सांसद की 14 स्पर्धाओं में 166 खिलाड़ी ट्रैक पर उतरे, 620 एथलीट ने जीत लिए पदक; खबरें

तीन खिलाड़ियों ने यूपी को बनाया स्कूली फुटबॉल का चैंपियन

वाराणसी। 70 वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर-17 बालक वर्ग बलिया में दो से छह नवंबर तक खेली गई। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने चैंपियन का खिताब जीता। झारखंड दूसरे और पंजाब की टीम तीसरे स्थान पर रही। उत्तर प्रदेश की टीम को चैंपियन बनाने में वाराणसी के अभिनव कुमार राय, मोहम्मद औसफ अली खान और पंकज कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीनों फुटबॉलर विकास इंटर कॉलेज के छात्र हैं और पूर्व इंटरनेशनल फुटबॉलर शम्सी रजा से प्रशिक्षण लेते हैं।



विद्यापीठ के वेटलिफ्टरों ने जीते चार पदक

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खिलाड़ियों ने पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने दो स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। प्रतियोगिता 5 और 6 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में खेली गई। विद्यापीठ क्रीड़ा परिषद के सचिव डॉ. उर्जस्विता सिंह ने बताया कि महिला वर्ग में ज्योति यादव ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 181 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया।



संध्या राय ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में 172 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में विनय लाल यादव ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 298 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। आकाश कुमार ने 95 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। टीम के कोच और प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह थे। वेटलिफ्टिंग के प्रभारी अमरेंद्र कुमार सिंह थे।



अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए 8 खिलाड़ी क्वालिफाई : महिला वर्ग से नेहा यादव (49 किलोग्राम), स्वीटी यादव (57 किलोग्राम) और दीक्षा यादव (69 किलोग्राम) ने क्वालीफाई किया है। पुरुष वर्ग में साहिल पटेल (60 किलोग्राम), अमित पटेल (65 किलोग्राम), आशुतोष यादव (70 किलोग्राम), स्वयं यादव (75 किलोग्राम) और आयुष्मान यादव (95 किलोग्राम) ने जगह बनाई। अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 4 से 7 दिसंबर तक किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में होगी।