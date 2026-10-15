आसान होगा सफर: वाराणसी से फिर उड़ान भरेगा स्पाइसजेट का विमान, 112 दिनों बाद एयरपोर्ट पर फिर खुला कार्यालय

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 112 दिनों बाद स्पाइसजेट की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को स्थानीय स्टेशन प्रबंधक राजेश सिंह की मौजूदगी में एयरलाइन का कार्यालय दोबारा खोल दिया गया। कंपनी 18 अक्तूबर से वाराणसी से विमान सेवाएं फिर शुरू करने जा रही है।

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पहले पुणे के लिए उड़ान का संचालन होगा। इसके बाद दिल्ली और मुंबई के लिए सेवाएं चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की योजना है। बुधवार को स्थानीय स्टेशन प्रबंधक के साथ 6 कर्मचारी एयरपोर्ट पहुंचे।कार्यालय के अनुसार, स्पाइसजेट की वापसी से यात्रियों को हवाई सफर के लिए एक और विकल्प मिलेगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर 25 जून को स्पाइसजेट ने वाराणसी से अपनी सभी नियमित उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। उस समय परिचालन लागत और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों को प्रमुख कारण बताया गया था।एयरलाइन इससे पहले वाराणसी से रोज 14 से 15 उड़ानों का संचालन करती थी। कंपनी की अंतिम उड़ान एसजी-506 25 जून की शाम मुंबई के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद विमानों को दिल्ली और मुंबई के हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया था।