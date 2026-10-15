मिशन 2027: भाजपा का पूर्वांचल प्लान, पीडीए की काट और हिंदुत्व का आधार; संगठन मजबूत करने की तैयारी
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने पूर्वांचल में संगठन मजबूत करने और विपक्ष के सामाजिक समीकरणों का मुकाबला करने पर जोर बढ़ाया है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के पीडीए और परिवारवाद पर निशाना साधा। संगठनात्मक प्रशिक्षण, सरकार के कामकाज और हिंदुत्व का विमर्श पार्टी की चुनावी रणनीति के प्रमुख पहलू हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में भाजपा ने पूर्वांचल को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखा है। बुधवार को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न कार्यक्रमों और काशी-गोरक्ष क्षेत्र के संगठनात्मक प्रशिक्षण वर्ग को एक साथ देखें तो पार्टी की रणनीति के प्रमुख पहलू सामने आते हैं। इनमें विपक्ष के सामाजिक समीकरणों का मुकाबला, सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाना और हिंदुत्व व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विमर्श को मजबूत करना शामिल है।
पीडीए और परिवारवाद पर निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए और परिवारवाद को निशाने पर रखा। इसे केवल राज्यसभा की सीटों से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखने के बजाय प्रदेश की व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझा जा सकता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी को अपने राजनीतिक विमर्श का प्रमुख आधार बनाया है।
भाजपा के लिए यह चुनौती विपक्ष के इस सामाजिक समीकरण का राजनीतिक जवाब तैयार करने की है। पार्टी पीडीए के दावों और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर को मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि, इन आरोपों और दावों का वास्तविक असर मतदाताओं की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट होगा।
सरकार के कामकाज और संगठन पर जोर
भाजपा की रणनीति में सरकार के कामकाज को जनता के बीच प्रमुखता से रखने की तैयारी भी शामिल है। पूर्वांचल में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय मुद्दों को राजनीतिक संवाद का हिस्सा बनाना पार्टी के लिए अहम होगा। इसके साथ संगठनात्मक प्रशिक्षण वर्ग के जरिये कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय करने की कवायद चल रही है।
काशी और गोरक्ष क्षेत्र भाजपा के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में प्रशिक्षण, जनसंपर्क और स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता को चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
सामाजिक समीकरणों पर नजर
भाजपा के सामने अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को मजबूत बनाए रखने के साथ उन वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की चुनौती है, जिनके बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी अहम मुद्दे हैं। हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विमर्श पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन चुनावी सफलता सरकार के कामकाज, स्थानीय समस्याओं और मतदाताओं की अपेक्षाओं पर भी निर्भर करेगी।
इस लिहाज से पूर्वांचल में भाजपा की तैयारियां केवल राजनीतिक संदेश तक सीमित नहीं हैं। संगठन को सक्रिय करना और विपक्ष के सामाजिक समीकरणों का मुकाबला करना भी मिशन 2027 का अहम हिस्सा है।