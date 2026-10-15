मिशन 2027: भाजपा का पूर्वांचल प्लान, पीडीए की काट और हिंदुत्व का आधार; संगठन मजबूत करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में भाजपा ने पूर्वांचल को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखा है। बुधवार को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न कार्यक्रमों और काशी-गोरक्ष क्षेत्र के संगठनात्मक प्रशिक्षण वर्ग को एक साथ देखें तो पार्टी की रणनीति के प्रमुख पहलू सामने आते हैं। इनमें विपक्ष के सामाजिक समीकरणों का मुकाबला, सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाना और हिंदुत्व व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विमर्श को मजबूत करना शामिल है।

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पीडीए और परिवारवाद पर निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए और परिवारवाद को निशाने पर रखा। इसे केवल राज्यसभा की सीटों से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखने के बजाय प्रदेश की व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझा जा सकता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी को अपने राजनीतिक विमर्श का प्रमुख आधार बनाया है। विज्ञापन



भाजपा के लिए यह चुनौती विपक्ष के इस सामाजिक समीकरण का राजनीतिक जवाब तैयार करने की है। पार्टी पीडीए के दावों और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर को मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि, इन आरोपों और दावों का वास्तविक असर मतदाताओं की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए और परिवारवाद को निशाने पर रखा। इसे केवल राज्यसभा की सीटों से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखने के बजाय प्रदेश की व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझा जा सकता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी को अपने राजनीतिक विमर्श का प्रमुख आधार बनाया है।भाजपा के लिए यह चुनौती विपक्ष के इस सामाजिक समीकरण का राजनीतिक जवाब तैयार करने की है। पार्टी पीडीए के दावों और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर को मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि, इन आरोपों और दावों का वास्तविक असर मतदाताओं की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट होगा।

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