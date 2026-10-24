बीएचयू में विशेष कार्यशाला: गांव-समाज की कहावतों के भावों पर होगी राष्ट्रीय चर्चा, जुटेंगे देशभर के भाषाविद्

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बीएचयू में 27 से 29 अक्तूबर तक विशेष राष्ट्रीय कार्यशाला होने जा रही है। इसमें देश भर के भाषा विशेषज्ञ मिल होंगे और अलग-अलग भाषाओं के मुहावरों व कहावतों पर चर्चा करेंगे। देशभर के भाषाविद् तीन दिनों तक बीएचयू में भारतीय भाषाओं के मुहावरों पर होने वाली कार्यशाला में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विज्ञापन



इस कार्यशाला की थीम मुहावरेदार अभिव्यक्तियों के माध्यम से भारतीय भावैक्य है। भावैक्य यानी कि भावों की एकता। इसका मतलब है कि भले ही हमारे देश में भाषाएं अलग हों, लेकिन मुहावरों के पीछे की भावनाएं और सीख एक जैसी होती हैं। विज्ञापन

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बिना भाषा बदले दूसरी लिपि में लिखेंगे मुहावरे

बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र और शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति के अकादमिक सहयोग से ये आयोजन होने जा रहा है। कार्यशाला में मुहावरों का संकलन, डॉक्यूमेंटेशन और तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। इसमें मुहावरों को उनकी मूल लिपि, शाब्दिक अर्थ, प्रचलित अर्थ, प्रयोग, संदर्भ, लिप्यंतरण यानी कि बिना भाषा बदले दूसरी लिपि में लिखने की कला भी बताई जाएगी। साथ ही शब्दों की समानताओं, व्याकरण की संरचनाओं और उसे प्रस्तुत करने के बारे में जानकारियां दी जाएंगी।

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