एयर शो देखना है तो पहुंचिए डोमरी: गंगा पार से फाइटर जेट्स का बेस्ट व्यू, अस्सी से केदारघाट तक मायूसी

वाराणसी में सुबह 11 से लेकर दो बजे तक अस्सी घाट पर परिवार के साथ बैठे रहे, लेकिन आसमान की ओर देख मायूसी हुई। चुनिंदा प्लेन भी कब उड़ गए पता नहीं चला। केदारघाट पर चार घंटे बैठे रहे, लेकिन सारंग और हार्वर्ड को छोड़कर बाकियों का अच्छा नजारा या फोटो नहीं आ पाई। वहीं, दशाश्वमेध घाट पर अद्भुत नजारे देखने को मिले। कम से कम 50 से 60 विमानों को नजदीक से देखा। ये बातें बृहस्पतिवार को कई घाटों से एयर शो देखने पहुंचे जयंत, पूजा और विनय ने बताईं।

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