Varanasi News: होटल के कैश में 1.71 करोड़ की कमी, चार कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:19 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:19 AM IST
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सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताकर हिसाब में अंतर छिपाने का आरोप, सीए से ऑडिट कराने पर सामने आया मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के होटल में कैश में 1.71 करोड़ रुपये कम मिलने के मामले में पुलिस ने महाप्रबंधक संदीप पाटियाल, वित्त प्रबंधक अनुपम सिंह, कैशियर कौशल किशोर सिंह और एचआर प्रबंधक प्रदीप कुमार तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। होटल प्रबंधन ने चारों पर साजिश के तहत कथित गबन और कूटरचित दस्तावेजों के जरिये धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
होटल निदेशक के सलाहकार तरुण कुमार दीक्षित की तहरीर के अनुसार, प्रबंधन को लंबे समय से होटल के कैश और बैंक में जमा रकम के हिसाब में अंतर की आशंका थी। कर्मचारियों से पूछताछ करने पर सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या होने की बात कही गई। प्रबंधन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से कैश और रिकॉर्ड का मिलान कराया। जिसमें
31 मार्च 2026 तक होटल के कैश में 2,06,72,991 रुपये होने चाहिए थे, जबकि भौतिक सत्यापन में केवल 55 लाख रुपये मिले। इस तरह 1,51,72,991 रुपये की कमी बताई गई। वहीं, एक अप्रैल से आठ सितंबर 2026 तक के रिकॉर्ड के अनुसार कैश में 25,85,000 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन जांच में 5,91,979 रुपये ही मिले। इस अवधि में 19,93,021 रुपये की कमी सामने आई। दोनों अवधियों को मिलाकर होटल प्रबंधन ने कुल 1,71,65,962 रुपये की कमी का आरोप लगाया है। दूसरे सीए से कराए गए सत्यापन में भी 1,71,65,041.03 रुपये का अंतर मिलने की बात तहरीर में कही गई है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के होटल में कैश में 1.71 करोड़ रुपये कम मिलने के मामले में पुलिस ने महाप्रबंधक संदीप पाटियाल, वित्त प्रबंधक अनुपम सिंह, कैशियर कौशल किशोर सिंह और एचआर प्रबंधक प्रदीप कुमार तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। होटल प्रबंधन ने चारों पर साजिश के तहत कथित गबन और कूटरचित दस्तावेजों के जरिये धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
होटल निदेशक के सलाहकार तरुण कुमार दीक्षित की तहरीर के अनुसार, प्रबंधन को लंबे समय से होटल के कैश और बैंक में जमा रकम के हिसाब में अंतर की आशंका थी। कर्मचारियों से पूछताछ करने पर सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या होने की बात कही गई। प्रबंधन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से कैश और रिकॉर्ड का मिलान कराया। जिसमें
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31 मार्च 2026 तक होटल के कैश में 2,06,72,991 रुपये होने चाहिए थे, जबकि भौतिक सत्यापन में केवल 55 लाख रुपये मिले। इस तरह 1,51,72,991 रुपये की कमी बताई गई। वहीं, एक अप्रैल से आठ सितंबर 2026 तक के रिकॉर्ड के अनुसार कैश में 25,85,000 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन जांच में 5,91,979 रुपये ही मिले। इस अवधि में 19,93,021 रुपये की कमी सामने आई। दोनों अवधियों को मिलाकर होटल प्रबंधन ने कुल 1,71,65,962 रुपये की कमी का आरोप लगाया है। दूसरे सीए से कराए गए सत्यापन में भी 1,71,65,041.03 रुपये का अंतर मिलने की बात तहरीर में कही गई है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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