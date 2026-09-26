Varanasi News: वुशू में स्वर्ण पदक जीत शिवानी नेशनल चैंपयनशिप के लिए क्वालिफाई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:34 AM IST
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70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय वुशू प्रतियोगिता में शुक्रवार को वाराणसी मंडल की तरफ से खेलते हुए शिवानी यादव ने अंडर-19 बालिका वर्ग के 56 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के बाद शिवानी ने नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। राष्ट्रीय स्कूली वुशू प्रतियोगिता रांची में सात से 10 जनवरी 2027 में खेली जाएगी। चंदौली के नेशनल इंटर कालेज, सैयदराजा में हुई प्रादेशिक वुशू प्रतियोगिता के अंडर-19 बालिका आयु वर्ग के 45 किलो भार वर्ग में महिमा यादव ने रजत पदक जीता। अंडर-17 बालिका वर्ग के 52 किलो भार वर्ग में सुहानी यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल दिनेश कुमार सिंह, विकास एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एके सिंह और मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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