शारदीय नवरात्र 2026: मां शैलपुत्री मंदिर में तैयारी पूरी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर; ड्रोन से भी निगरानी

नवरात्र को लेकर शैलपुत्री मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा तगड़ी होगी। मंदिर परिसर, प्रवेश व निकास द्वारों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) और हैंड मेटल डिटेक्टर से श्रद्धालुओं की चेकिंग के बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुव्यवस्थित रखने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग और कतार की व्यवस्था की गई है।

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