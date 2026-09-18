सेवा संकल्प अभियान: काशी- वडनगर से निकली सेवा बाइक यात्रा, एक हजार युवा रास्ते में करेंगे 25 तरह की सेवा

सेवा यात्रियों के पहुंचने से दो दिन पहले संबंधित स्थान पर स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस तरह यात्रा के पड़ावों पर स्वागत के साथ सेवा गतिविधियों को भी जोड़ा जाएगा। 17 सितंबर से शुरू होने वाली दोनों दिशाओं की यात्रा सात अक्तूबर तक चलेगी।



मोदी-योगी के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना मेरा सौभाग्य

झारखंड से आकर इस यात्रा में शामिल हुए प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का अवसर मिलना गौरव की बात है। राष्ट्र के लिए इस कार्य को करने का उत्साह किसी मशीन से नहीं नापा जा सकता। सौभाग्य है कि इस कार्य के लिए मुझे चुना गया।



झारखंड से 17 लोगों का दल आया है जो वाराणसी से वडनगर तक जाएगा। कानपुर के रजत मिश्रा ने कहा कि यात्रा की जानकारी मिलने के बाद अपनी इच्छा से आवेदन किया था। मोदी-योगी के नए भारत के निर्माण और सेवा कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना सौभाग्य की बात है।