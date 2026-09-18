{"_id":"6aacbff8d98ba6a30d0d02e8","slug":"chandrababu-naidu-in-kashi-says-india-global-image-strengthened-this-new-india-and-self-reliant-india-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"काशी में चंद्रबाबू नायडू: बोले- दुनिया में भारत की छवि हुई मजबूत, यह नया भारत और आत्मनिर्भर भारत है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हर हर महादेव, जय श्रीराम और भारत माता की जय के उद्घोष से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि काशी आकर गौरवान्वित हूं। काशी विश्व की प्राचीन नगरी के साथ ऊर्जा की नगरी है। काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री की कर्म भूमि है। काशी ने देश को ऐसा नेता दिया है जिसके पास वैश्विक स्तर की सोच के साथ विकास की क्षमता है। दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है। यह नया और आत्मनिर्भर भारत है। विज्ञापन



चंद्रबाबू नायडू ने अंग्रेजी में भाषण दिया। लोगों से पूछा कि क्या ट्रांसलेटर की जरूरत है, कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया तो फिर लगातार अंग्रेजी में भाषण देते रहे और बीच-बीच में हिंदी भी बोलते रहे। विज्ञापन



चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सामान्य परिवार में पैदा होकर स्टेशनों पर चाय बेची और आज वैश्विक स्तर पर भारत को नई पहचान दिला रहे। लोकतंत्र में आप अच्छी सोच लेकर मेहनत करते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। देश बदल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। विज्ञापन विज्ञापन



80 करोड़ को राशन और चार करोड़ को आवास की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। अन्नदाता मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अपने आप में बड़ी सोच है। विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जल्द होगी। चंद्रबाबू नायडू ने अंग्रेजी में भाषण दिया। लोगों से पूछा कि क्या ट्रांसलेटर की जरूरत है, कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया तो फिर लगातार अंग्रेजी में भाषण देते रहे और बीच-बीच में हिंदी भी बोलते रहे।चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सामान्य परिवार में पैदा होकर स्टेशनों पर चाय बेची और आज वैश्विक स्तर पर भारत को नई पहचान दिला रहे। लोकतंत्र में आप अच्छी सोच लेकर मेहनत करते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। देश बदल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।80 करोड़ को राशन और चार करोड़ को आवास की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। अन्नदाता मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अपने आप में बड़ी सोच है। विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जल्द होगी।

नायडू ने की सीएम योगी की तारीफ

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों की सहभागिता रही। यह मुख्यमंत्री योगी के शानदार प्रयासों से संभव हो सका। योगी ने यहां जादू किया हुआ है। अयोध्या में वर्षों के प्रयासों के बाद राम मंदिर को बनाने में सफलता मिली। बालाजी मंदिर यूपी में बनाने के लिए मुख्यमंत्री से जमीन मांग रहे हैं।



एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेगी : पंकज चौधरी

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का सम्मान वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। एक सामान्य कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री तक का उनका सफर बहुत संघर्षों वाला रहा है। वाराणसी से वडनगर तक की यात्रा को प्रतिदिन 60 से 80 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। यह यात्रा केवल आयोजन नहीं है बल्कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेगा।